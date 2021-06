Covid: Crisanti, 'su vaccini è stato fatto gravissimo errore di comunicazione'**

13 giugno 2021 a

Milano, 13 giu.(Adnkronos) - "Sui vaccini è stato fatto un gravissimo errore di comunicazione; l'errore fondamentale è stato il non dire: 'Questi vaccini vengono approvati in via emergenziale, quindi quello che dicono Aifa ed Ema non sono le tavole della legge, ma significa che via, via che si accumulano dati, noi cambieremo le indicazioni". Così Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Raitre.