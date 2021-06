Pd: Letta, 'siamo unici, gli altri non sopravvivono alle alterne fortune del capo'

12 giugno 2021 a

a

a

Roma, 12 giu (Adnkronos) - "Noi siamo diversi, unici rispetto a tutti gli altri partiti italiani. Siamo un partito nel quale il nome del segretario, del capo, non è sovrapponibile al partito stesso. Tutti gli altri sono partiti in cui potete togliere il nome e mettere quello del capo o del fondatore. Quelli non sopravvivono alle alterne fortune dei loro capi, e non aggiungo altro". Lo ha detto Enrico Letta a Taranto.