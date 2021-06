Napoli: nasce 'Mille colori' a sostegno di Manfredi, aderiscono anche Sardine

12 giugno 2021 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Nasce “Mille colori con Napoli”: un progetto politico, non semplicemente una lista a sostegno di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i promotori Sandro Ruotolo, Nino Daniele, Maurizio De Giovanni, Gianfelice Imparato, Massimiliano Quintavalle, Désirée Klain, Marisa Laurito, Eugenio Mazzarella, Pino Ferraro, Anna Ammirati, ai quali si sono aggiunti i leader delle Sardine Mattia Santori e Jasmine Cristallo.

"C'è una città da ricostruire, da unire, da rendere più giusta, equa, solidale, ecologica e popolare. C'è bisogno -si legge tra l'altro nel manifesto- di uno spazio sensibile e disinteressato di costruzione sociale, un luogo di partecipazione dove storie, energie, appartenenze diverse s'incontrano e insieme fanno un tratto di strada".

"Tre sfide enormi sono davanti a noi: risolvere la grande questione del debito che rischia di strozzare qualsiasi progetto per la città, costruire una collaborazione tra istituzioni dopo anni di incomprensioni e di polemiche per affrontare la sfida di Next Generation Eu e ridurre le divergenze tra aree del Paese, allontanare una destra pericolosa, regressiva e antimeridionale dal Comune di Napoli".