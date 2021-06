Meteo: in Lombardia la prima afa, domani massime fino a 35 gradi

12 giugno 2021 a

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - In arrivo in Lombardia le prime giornate di afa. Domani, in pianura, le massime arriveranno fino a 35 gradi, per poi diminuire a partire da lunedì, anche se i prossimi giorni saranno caratterizzati da "un robusto promontorio anticiclonico di matrice atlantica che garantisce stabilità ed assenza di precipitazioni", spiega il bollettino dell'Arpa.

Lunedì, è possibile qualche nuvola su Appennino, fascia prealpina e pianura adiacente, poi prevalentemente sereno o poco nuvoloso. In pianura, le temperature saranno comprese tra i 20 e i 30 gradi. Martedì sempre sole, con minime in leggero calo, massime stazionarie.