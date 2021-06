M5S: Casaleggio, 'spero tema due mandati non dipenda da trattativa economica' (2)

12 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Mi dispiacerebbe -ha ribadito Casaleggio- se questo tema fosse oggetto di trattativa economica, perchè mi sembra di capire che il supporto a questa nuova formazione politica che si vuole creare sarà un supporto importante, tant'è che viene chiesto un supporto tre volte tanto quanto era richiesto per l'organizzazione Rousseau (si chiedono mille euro ad ogni parlamentare mentre prima se ne chiedevano trecento). E a fine a aprile i due terzi dei parlamentari non avevano ancora a aderito a sostenere questa nuova idea di organizzazione politica".

Quanto all'esigenza di non disperdere l'esperienza di chi è presente nelle istituzioni, "questo tema della formazione -ha spiegato Casaleggio- può essere visto in molti modi. Ovviamente chi ha competenze su processi, modalità parlamentari dovrebbe poter condividere questo sapere con le altre persone. Chi ha conoscenze specifiche sui temi normalmente è fuori dal Parlamento, perchè si sta occupando in prima persona di quel tema, per cui il tema della formazione è qualcosa che deve essere visto come tema formativo non come tema legato alla persistenza infinita da parte di singole persone nelle istituzioni. Questo è qualcosa che portavamo avanti come battaglia all'inizio del Movimento 5 stelle quando non pensavamo di entrare in Parlamento".