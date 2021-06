12 giugno 2021 a

Roma, 12 giu (Adnkronos) - "Il nostro punto di riferimento sono i Democratici americani e Biden e il messaggio che sta dando, che non è possibile che l'1% dei ricchi del suo Paese non paghi le tasse e non contribuisca alla redistribuzione nel Paese. E' un messaggio che facciamo nostro". Lo ha detto Enrico Letta a Taranto.