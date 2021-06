Covid oggi Lazio: 164 contagi, 61 a Roma. Bollettino 12 giugno

12 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Sono 164 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 12 giugno. Si registrano altri 8 morti. "Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1.303) e oltre 19mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-5), i decessi sono 8 (-4), i ricoverati sono 481 (-31). I guariti 953, le terapie intensive sono 102 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 61. Procede andamento da zona bianca", riferisce, in una nota, l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, dopo le "nuove disposizioni del ministero della Salute su AstraZeneca le vaccinazioni procedono regolarmente, in maniera ordinata, e non si riscontra nessun disagio", rende noto D'Amato. C'è una "grande richiesta di chiarimenti da parte degli utenti soprattutto su richiami AstraZeneca, i nostri operatori stanno fornendo tutte le informazioni del caso".

L'assessore ricorda che "da oggi il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) viene somministrato esclusivamente ai cittadini over 60 (a partire dai 60 anni già compiuti)" e che "tutte le prenotazioni sono confermate".