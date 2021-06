Chiesa: ordinati 14 nuovi sacerdoti in Duomo Milano

12 giugno 2021 a

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - Dieci seminaristi della Diocesi di Milano e quattro del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) sono stati ordinati sacerdoti questa mattina in Duomo per imposizione delle mani dell'arcivescovo Mario Delpini, in una cattedrale colma di fedeli, per quanto consentito dalle normative anti-Covid.

Ispirandosi alle letture della Messa, nella sua omelia Delpini ha proposto come modello ai nuovi sacerdoti tre figure del Nuovo Testamento, "tre santi amici (che) vi hanno parlato: Simone che diventa Pietro, non senza travaglio; Saulo che è diventato Paolo, non senza contrasti; Giovanni che è diventato il discepolo amato non da solo. Siano tre compagni per la vostra vita».

«Non dite troppo facilmente: “Sì io ti amo, Signore!” - ha detto l'Arcivescovo con riferimento alla figura di Pietro -. Non dite “ti amo” se continuate ad amare anche altro. Non c'è bisogno di voi, se non siete disposti ad andare dove siete mandati». Questi i nomi e le età dei 10 nuovi sacerdoti diocesani: Sergio Arosio (31 anni), Andrea Budelli (38), Giacomo Grimi (31), Diego Marostica (26), Benard Mumbi (37), Angelo Papia (31 anni), Gabriele Possenti (28), Davide Serra (25), Paolo Timpano (27), Paolo Zibra (37). I quattro sacerdoti del Pime, ora destinati a partire come missionari, sono: Eder de S. G. Cordeiro (brasiliano), Santhosh Somireddypalli (indiano), Gregorio Ba Oo e Columban Lahpai Brang San Li (birmani).