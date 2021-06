AstraZeneca, Lombardia: stop seconda dose con altro vaccino

12 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Stop al richiamo del vaccino con una seconda dose diversa da AstraZeneca per tutti i cittadini under 60 in Lombardia. Lo annuncia la regione in un comunicato, all'indomani dell'indicazione del Comitato tecnico scientifico sulla somministrazione del prodotto anglo-svedese esclusivamente alle persone con più di 60 anni.

“In attesa di una nota ufficiale di ministero della salute e di Aifa, competenti a rilasciare un parere scientifico, e allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini e garantire i loro diritti, la Direzione generale Welfare ha deciso di sospendere cautelativamente i richiami eterologhi (quindi con un vaccino diverso) per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca", si legge nella nota. "Per chi ha più di 60 anni -precisa la regione- nulla cambia".