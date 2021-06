AstraZeneca, Lombardia: ok seconda dose con Pfizer o Moderna

12 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Marcia indietro della Lombardia: sì al richiamo della seconda dose di vaccini anti covid diversi da Astrazeneca agli under 60. Dopo la nota di poche ore fa con cui aveva annunciato che li avrebbe sospesi in modo cautelativo, la Regione fa sapere che "alla luce della circolare del Ministero della Salute e del collegato parere Aifa, Regione Lombardia provvederà, per la somministrazione della seconda dose di vaccino ai cittadini under 60 vaccinati con AstraZeneca in prima dose, alla vaccinazione eterologa, ossia con vaccino Pfizer o Moderna". La difficoltà sarà nella riorganizzazione del programma vaccinale, che "avverrà negli stretti tempi necessari sulla base delle dosi di vaccino disponibili".