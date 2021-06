Covid: Ats, focolaio in palestra Milano, 10 positivi e un caso di variante indiana**

12 giugno 2021 a

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - Focolaio Covid in una palestra di Milano. Ats Città Metropolitana di Milano fa sapere che lo sta gestendo: ci sono "10 casi al momento" e la palestra "aveva aperto il 24 maggio". Un caso, spiega, "ha evidenziato infezione da variante indiana ed è stato richiesto il sequenziamento per gli altri 9. Tutti i casi sono in isolamento".

L'Agenzia ha inoltre identificato 140 frequentatori della palestra che dal 24 maggio (data di apertura della palestra) al 31 maggio (data di presenza dell'ultimo caso) hanno avuto contatti con almeno uno dei 10 casi rilevati. Sono stati tutti invitati ad eseguire un test antigenico o molecolare presso la rete dei punti tampone e dei drive through dell'Ats.