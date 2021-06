Sport: Vezzali, 'firmato protocollo con Miur per avvicinare mondo scuola allo sport'

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - "Con il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi abbiamo oggi sottoscritto un protocollo d'intesa importante! L'obiettivo del documento è quello di: - attivare programmi e iniziative per avvicinare il mondo della scuola allo sport; - favorire le attività motorie a partire dai mesi estivi fin dalla scuola dell'infanzia e dal primo ciclo d'istruzione; - recuperare la socialità perduta a causa della pandemia. La comunione d'intenti e la sinergia forte che con il Ministro Bianchi si sono subito innescati, sono il miglior modo per ottenere dei risultati "storici" a beneficio di tutto il Paese. Sono lontani i tempi in cui la mia maestra delle elementari mi disse che "lo sport faceva male e che distraeva dalla scuola!". Così sui suoi profili social la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali.