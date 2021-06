Roma: Bartolo con Ciani, 'Capitale sociale con la persona al centro'

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu (Adnkronos) - 'Insieme con Paolo Ciani per Roma Capitale Sociale'. Questo il titolo dell'iniziativa che avrà luogo oggi, dalle ore 18 alle ore 20 presso la città dell'Altra economia in Largo Dino Frisullo (Testaccio – ex Mattatoio) e che vedrà presenti tra gli altri l'Eurodeputato Pietro Bartolo al fianco del candidato alle primarie di centrosinistra per il sindaco del 20 giugno Paolo Ciani.

All'evento saranno presenti anche i candidati e candidate di Demos alle primarie per la presidenza dei municipi, oltre a Mario Giro, presidente Demos, e Barbara Funari, coordinatrice di Demos Roma. “Sono molto felice della presenza di Pietro Bartolo, che nella nostra città ha avuto un grande successo alle elezioni europee del 2019 ed in questi anni ha portato nelle istituzioni il senso di umanità e rispetto della persona che lo aveva caratterizzato per decenni come “medico di Lampedusa” -spiega Ciani-; sono aspetti che caratterizzano anche la nostra proposta per Roma: la persona al centro per ridare dignità e visione alla nostra Capitale”.