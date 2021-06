Pasinelli (Fondazione DiaSorin): "Interesse per la scienza essenziale per diventare cittadini consapevoli"

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Le competenze scientifiche e l'interesse per la scienza, essenziali per diventare ricercatori ma anche cittadini consapevoli delle sfide che ci attendono, si costruiscono a scuola, potendo sperimentare il metodo scientifico in prima persona nei laboratori con i propri insegnanti. In questi primi 5 anni di progetto, 327 Licei, provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno aderito con entusiasmo. La Fondazione DiaSorin confida di poter estendere la partecipazione al progetto Mad for Science anche agli Istituti Tecnici a partire dalla prossima edizione". Lo ha dichiarato Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione DiaSorin e direttore generale della Fondazione Telethon, nel corso della presentazione del progetto "Mad for Science" che si è svolta questa mattina.

"La mia passione per la scienza - ha aggiunto - è nata in laboratorio e, anche se ora ho un ruolo più gestionale, rimane. Per questo ho promosso l'idea di far crescere la passione nella scienza facendo mettere direttamente le mani in pasta ai nostri studenti. La chiamata viene mostrando, e questo avviene con Mad for Science. Vogliamo dare a quanti più ragazzi possibile la possibilità di comprendere una passione che magari è sopita perchè nelle loro scuole al posto di un laboratorio c'è un museo della scienza".