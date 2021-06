Pallavolo: Nations League, Italia chiude la week 3 con una vittoria sull'Australia (2)

11 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Cresce il gioco azzurro con un gruppo che, alla sua prima volta insieme, sta facendo esperienza per crescere in ottica futura di fronte a squadre attrezzate per fare bene non solo in questa Vnl ma anche nel torneo olimpico. La vittoria di oggi porta l'Italia a quota 4 vittorie con 11 punti avanti all'Argentina, passata per quoziente set, e si proietta alla "week 4" dando appuntamento a martedì 15 giugno alle 16.30 per la sfida con gli USA