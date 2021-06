Minori: consulenti lavoro, più sfruttamento con povertà famiglie e disaffezione verso formazione

11 giugno 2021 a

a

a

Roma, 11 giu. (Labitalia) - La disaffezione verso i processi formativi e la crescita della povertà familiare rischiano di lasciare campo libero all'aumento del lavoro minorile in Italia nel post pandemia e alla creazione di una platea di lavoratori senza le necessarie competenze per scalare la piramide professionale. A sollevare il velo sul fenomeno è la Fondazione studi consulenti del lavoro nell'indagine 'Il lavoro minorile in Italia: caratteristiche e impatto sui percorsi formativi e occupazionali', realizzata dal proprio Ufficio Studi in occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile del 12 giugno 2021.