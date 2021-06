Marocchinate: Cenati (Anpi), 'vergognosa iniziativa, titolo xenofobo e discriminatorio'

11 giugno 2021 a

Milano, 11 giu.(Adnkronos) - E' "vergognosa", per il presidente dell'Anpi provinciale di Milano Roberto Cenati, "l'iniziativa promossa dal Municipio 2, alla quale è stato invitato un esponente della libreria Altaforte, che fa riferimento a CasaPound, dal titolo 'Marocchinate. La storia nascosta'".

"Con questo termine -afferma Cenati- ci si riferisce a violenze, misfatti, saccheggi, stupri di reparti costituiti da soldati di origine marocchina operanti all'interno delle truppe alleate sotto il comando francese, durante la Seconda guerra mondiale in Italia. Il tragico episodio è ricordato nel famoso romanzo di Alberto Moravia 'La ciociara'. Il titolo del convegno, però, assume oggi, un sapore apertamente xenofobo e discriminatorio".

"La presenza di un rappresentante della libreria Altaforte -aggiunge Cenati- non costituisce certamente garanzia di obiettività e di una corretta analisi storica. Milano, città aperta e solidale, non può accettare iniziative che contrastano con i suoi valori e i suoi principi di solidarietà ed accoglienza". Per questo "chiediamo al presidente del Municipio 2 il ritiro del logo e l'annullamento dell'iniziativa che si denota per il suo carattere razzista".