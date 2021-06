G7: von der Leyen twitta e 'inciampa' su profilo fake Draghi

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Non ha profili social il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nonostante l'esperienza a Palazzo Chigi, l'ex numero uno della Bce resiste al richiamo di Twitter. Una scelta così insolita che ha finito per far inciampare anche lo staff della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Che, a G7 in corso, twitta una foto che la ritrae a Carbis Bay con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel, il presidente della Consiglio Ue Charles Michel e Draghi. 'Taggando' i profili di ciascuno, compreso quello di un Mario Draghi che in realtà è un fake, che ricalca perfettamente lo stile del premier italiano.