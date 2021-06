11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Inizia il G7. Con Mario Draghi, l'Italia può e deve essere protagonista delle decisioni che apriranno una nuova stagione su cambiamento climatico, democrazie e giustizia sociale. In questo impegno del nostro paese, non c'è spazio per ambiguità con Cina o Russia". Lo scrive Lia Quartapelle della segreteria Pd su twitter.