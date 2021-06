G7: Draghi, 'coesione sociale non sia Cenerentola, dovere morale cambio passo'

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "In passato, in occasione delle altre crisi, nei nostri Paesi ci siamo dimenticati della coesione sociale", ma ora "è un dovere morale" esigere un cambio di passo, agire diversamente deve essere un imperativo. Lo ha detto il premier Mario Draghi prendendo parte alla prima sessione di lavoro del G7, in Cornovaglia.

Draghi ha invitato i leader a gestire questa fase di ripresa in maniera diversa dalle crisi precedenti. E ha enfatizzato l'importanza delle politiche attive del lavoro per aiutare i più deboli, soprattutto le donne e i giovani.