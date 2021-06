Fisco: Si, "ecco 'Next generation tax', la patrimoniale che ha il sì degli italiani" (2)

11 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Fratoianni ha anche annunciato una raccolta di firme in tutto il Paese con 100 banchetti in diverse città e il lancio si un sito, ngtax.it, su cui grazie a quello che è stato definito un "calcolometro" sarà possibile verificare il funzionamento della tassa. "Sarà possibile ottenere un calcolo su quanto si paga oggi e quanto si pagherebbe con la patrimoniale", ha spiegato Elisabetta Piccolotti, della segreteria di SI.

"Il programma dimostra che la stragrande maggioranza del Paese, il 95% è una stima credibile, andrebbe a risparmiare anche 1000 euro l'anno, un sollievo per il ceto medio", ha aggiunto la Piccolotti che ha anche illustrato i risultati del sondaggio Swg commissionato dai promotori.

"A maggio il 47% era favorevole, con un 23% di non so e un 30% contrario. La percentuale sale fino al 64% spiegando nel dettaglio la proposta -ha sottolineato la Piccolotti-. Per quel che riguarda il gradimento negli elettorati, è del 71% nel centrosinistra, del 74% nel Pd, nel 69% nel M5s, del 68% in FdI, del 64% nella Lega. Tra il 57% e il 61% è il sì tra quelli che dovrebbero pagarla".