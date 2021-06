Europei: Totti e Nesta danno il via alla cerimonia inaugurale e Bocelli incanta con 'Nessun Dorma'

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Alessandro Nesta e Francesco Totti hanno dato il via alla cerimonia inaugurale di Euro 2020 al centro del campo dello stadio Olimpico: "Ciao Roma, ciao Euro", hanno detto i due campioni in una cerimonia solenne ma festosa. Sotto la musica della banda musicale della Polizia di Stato italiana in campo scendono 24 palloni giganti, uno per ogni nazionale qualificata a Euro 2020. Fuochi d'artificio nelle due curve e dei suonatori di tamburo appesi lungo tutto il perimetro dello stadio. I palloni di elio, portati in scena dai ballerini e dai giovani atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro, creano così una splendida coreografia verticale, stabilendo un dialogo visivo con 12 percussionisti aerei posizionati intorno al tetto dello stadio: è la 24 Teams Celebration, un tributo dinamico e gioioso allo spirito di pacifica competizione e alla bellezza dello sport. L'atto finale è affidato all'artista classico di maggior successo di tutti i tempi, il grande cantante italiano Maestro Andrea Bocelli, che esegue l'aria di fama mondiale "Nessun Dorma" sul campo di gioco, mentre i 24 palloncini formano un unico grappolo, impostato per elevare simbolicamente lo spirito di Euro al cielo, con una ballerina che effettua le sue evoluzioni in aria, circondato da un'esplosione di effetti pirotecnici colorati che occupano l'intero tetto dello stadio.