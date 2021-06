Europei: Kroos, 'Francia più forte di noi, vogliamo superare girone'

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - "Non vediamo l'ora di giocare, anche se bisogna lavorare ancora su alcuni dettagli. Siamo migliorati, dopo il match con la Francia vedremo se ho ragione. L'avversario è importante, la Francia è più forte di noi, è la favorita alla vittoria finale". Così il centrocampista della Germania Toni Kroos a 4 giorni dall'esordio contro i campioni del mondo in carica. "Ricordo però che anche noi nelle passate edizioni eravamo i favoriti e poi non abbiamo vinto. Il primo obiettivo per questo Europeo è sopravvivere in questo girone", aggiunge il 31enne del Real Madrid.