Editoria: Franceschini, 'Legge sul settore sarà elemento di svolta' (2)

11 giugno 2021

(Adnkronos) - “L'intervento pubblico per sostenere il comparto durante la pandemia - ha proseguito Franceschini - è stato importante e fondamentale per la tenuta del settore. Tra le norme varate, ritengo che dal punto di vista simbolico quella maggiore sia stata la decisione di tenere aperte le librerie anche nelle zone rosse, riconoscendone il valore sociale. Scelta che fa il paio con la norma varata alcuni anni fa, che spesso si dimentica, quella di aver dichiarato i musei un servizio pubblico essenziale, come le farmacie o le scuole. Una cosa unica al mondo”.

“Proverò nella legge di bilancio – ha sottolineato il ministro - a rendere strutturale il fondo emergenze biblioteche, che aiuta tutta la filiera. Così come continueremo con il finanziamento di 18app che ha dato ottimi riscontri. Dovremo individuare lo strumento per aiutare e valorizzare il ruolo dei traduttori, com'è giusto l'incremento del patrimonio delle biblioteche scolastiche che è stato molto trascurato negli ultimi anni”, ha concluso Franceschini.