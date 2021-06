Covid: in Toscana 146 nuovi casi, età media 40 anni, 9 i decessi (2)

11 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Sono 67.099 i casi complessivi ad oggi a Firenze (28 in più rispetto a ieri), 22.492 a Prato (24 in più), 22.933 a Pistoia (13 in più), 13.292 a Massa (3 in più), 24.578 a Lucca (11 in più), 29.153 a Pisa (20 in più), 17.441 a Livorno (9 in più), 22.791 ad Arezzo (8 in più), 13.784 a Siena (14 in più), 8.988 a Grosseto (16 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 69 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 39 nella Nord Ovest, 38 nella Sud est.

La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.627 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.155 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.784 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 7.886, Massa Carrara con 7.002, la più bassa Grosseto con 4.113.