Covid: Giani, 'domattina mi vaccino, ho prenotato come tutti'

Firenze, 11 giu. - (Adnkronos) - "Io volevo vaccinarmi senza che nessuno dicesse che approfitto della mia posizione. Quindi, quando si è arrivati al mio anno di nascita, ho fatto il mio clic sul portale regionale per prenotare la vaccinazione e mi ha dato il giorno. Non ho utilizzato nessun last minute per anticipare. Domattina, sabato 12 giugno, alle 9 sarò al Mandela forum di Firenze. Avevo questa preoccupazione: dimostrare col mio comportamento che non c'è alcun favoritismo nei confronti del presidente della Regione". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani a margine di un evento a Firenze.