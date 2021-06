11 giugno 2021 a

Caltanissetta, 14 giu. (Adnkronos) - "Io ho ricevuto dossieraggi e ricatti vari, non ho mai fatto nulla. E poi, per fare alcune cose non basta avere articoli giornalistici, quello non era il mio mestiere". Così Antonello Montante parlando con i cronisti davanti all'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta.