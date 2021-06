Como: Gdf sequestra per contrabbando orologio e gioielli per oltre 40mila euro

11 giugno 2021 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza ha sequestrato alla dogana di Ponte Chiasso, in provincia di Como, un orologio e gioielli per un valore di oltre 40 mila euro per contrabbando. I militari hanno fermato un cittadino italiano proveniente dalla Svizzera, che cercava di portare in Italia un orologio del valore di oltre 28mila euro, senza aver assolto gli obblighi doganali, che prevedono il pagamento di un dazio per l'importazione e la liquidazione dell'Iva.

Inoltre i militari hanno trovato un altro cittadino italiano in arrivo dalla Svizzera gioielli senza documentazione per un valore di circa 15mila euro. Hanno quindi proceduto al sequestro, finalizzato alla confisca, degli oggetti preziosi per contrabbando.