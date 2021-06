Cinema: Marlon Brando, venduto per 100mila dollari il suo archivio di 'Apocalypse Now'

11 giugno 2021 a

Los Angeles, 11 giu. - (Adnkronos) - Un archivio di Marlon Brando (1924-2004), con lettere, testi e note per il film "Apocalypse Now" (1979) del regista di Francis Ford Coppola, è stato venduto ad un'asta di Bonhams a Los Angeles per 100.312 dollari (82.398 euro).

Della raccolta fa parte un testo dattiloscritto datato 26 luglio 1976, di 163 pagine, relativo alla prima bozza della sceneggiatura del kolossal cinematografico sulla guerra del Vietnam dove il leggendario attore interpreta il colonnello Walter Kurtz. Un gruppo di fogli, con varie date, tra il 1 settembre e il 7 ottobre 1976, riporta note sul film. Spicca poi una lettera dattiloscritta, firmata da Francis Ford Coppola a Brando in cui il regista si scusava per essere sfuggente spiegando: "Ero ansioso di finire la sceneggiatura e risolvere tutti i problemi". Coppola continuava raccontando a Brando come stava rielaborando il personaggio di Kurtz.

In un'altra lettera Coppola esprimeva le sue speranze su ciò che il film poteva ottenere: "Immagino che questo sia davvero il tema di questo film: affrontare la verità e poi superarla. Non supereremo mai il Vietnam se lo nascondiamo sotto il tappeto, mentre va affrontato a testa alta, per quanto brutto e orribile sia. E poi affrontandolo, potremo mettercelo alle spalle". Dell'archivio fa parte anche una raccolta di note dattiloscritte di Brando sul personaggio di Kurtz e sul film, stese alla fine del 1976.