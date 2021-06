Calcio: Salernitana, 'trattative per cessione club coperte da segreto professionale'

11 giugno 2021 a

Salerno, 11 giu. - (Adnkronos) - "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato a professionisti del settore l'incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti". Così la Salernitana in una nota in merito alla cessione del club divenuta obbligatoria dopo la promozione in Serie A secondo le norme federali sulle multiproprietà.

"Invitiamo altresì la tifoseria tutta a non prestare adito a notizie false e tendenziose che circolano da giorni sulle varie piattaforme social e prive di qualsiasi fondamento. Certi di una sicura comprensione la Proprietà ribadisce che si sta adoperando al fine di garantire la massima stabilità e continuità per il futuro della Salernitana", conclude il comunicato della società campana.