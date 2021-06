11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Un popolo, che in lui riconosceva non solo un capo politico, ma la forza morale di chi si batte contro le ingiustizie. Un sentimento tenace, che non si spegne. Trentasette anni dopo, #EnricoBerlinguer". Così il vicesegretario Peppe Provenzano su twitter postando una foto della commemorazione di oggi.