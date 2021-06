Autogrill: con Fondazione Umberto Veronesi per promuovere corretti stili alimentari

11 giugno 2021 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - Un'alimentazione varia e salutare è alla base di un corretto stile di vita. Autogrill, leader nel settore della ristorazione per chi viaggia, e Fondazione Umberto Veronesi, che finanzia la ricerca scientifica e promuove progetti di educazione alla salute, si uniscono per dar vita ad una iniziativa - nei concept Ciao e La Fucina nei punti vendita Autogrill in tutta Italia - che vedrà protagonisti alcuni tra i più originali e colorati piatti del momento: le insalate pokè.

Per ogni pokè venduta fino a metà luglio, Autogrill devolverà 1 euro a Fondazione Umberto Veronesi, che destinerà il ricavato al finanziamento di una borsa di studio e di ricerca per Benedetta Raspini, biologa nutrizionista specialista in Scienze dell'Alimentazione, che svolge la sua attività di ricerca presso il laboratorio di Nutrizione clinica e dietetica dell'università degli studi di Pavia.

La scelta dei piatti da legare all'iniziativa non è certamente casuale: le pokè sono ricette di ispirazione hawaiiana che uniscono in un unico piatto ingredienti sani e gustosi come verdure, frutta, pollo, pesce fresco crudo o cotto e riso cucinato in maniera estremamente semplice per un piatto bilanciato che contempli vitamine, proteine e carboidrati. Rappresentano senza dubbio un'alternativa pratica e veloce per tutti coloro che, anche in viaggio, non intendono rinunciare a nutrirsi in modo equilibrato specie nel periodo estivo.