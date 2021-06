Atletica: muore a 75 anni Paola Pigni, bronzo nei 1500 metri a Monaco '72 (3)

11 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Pigni è morta a causa di un malore improvviso mentre era, in rappresentanza delle Legends di Sport e Salute, nella tenuta presidenziale di Castel Porziano alla cerimonia per la Festa dell'Educazione alimentare nelle scuole, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Poco dopo l'uscita del Presidente della Repubblica, la Pigni si è sentita male ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove è deceduta.