G7: Johnson a Draghi, 'complimenti per primi mesi, virus sotto controllo'**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Durante il bilaterale in Cornovaglia, il premier Boris Johnson si è congratulato con il presidente del Consiglio Mario Draghi per i primi mesi di governo. "Complimenti per tutto quello che hai fatto, hai messo sotto controllo il virus", ha detto Johnson prima di dare il benvenuto al premier italiano in quella che ha definito "la cosa più vicina che c'è in Inghilterra alla Costiera Amalfitana", paragonando così la Cornovaglia a una delle perle italiane. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.