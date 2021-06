Corruzione: Montante, 'sono stato usato dalle istituzioni, io mascariato'**

11 giugno 2021 a

Caltanissetta, 14 giu. (Adnkronos) - Dice di essere stato "mascairato", cioè calunniato, Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali siciliani , arrivato in aula al bunker di Caltanissetta per essere interrogato nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzato alla corruzione. "Ho fiducia nella magistratura - dice ancora Montante - sono stato malissimo, il carcere mi ha massacrato psicologicamente". E spiega: "Rifarei tutto, anche perché senza le istituzioni non avrei potuto fare nulla, sono stato usato da loro".