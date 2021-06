Spazio, anche l'Esa torna su Venere

10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Si chiama EnVision e sarà il prossimo orbiter che l'Agenzia Spaziale Europea manderà su Venere. Il satellite, spiega l'Esa, "fornirà una visione olistica del pianeta, a partire dal suo nucleo interno fino all'atmosfera superiore, per determinare come e perché Venere e la Terra si siano evoluti in modo così diverso". La missione è stata selezionata oggi dal Science Programme Committee dell'Esa come quinta missione di classe media nell'ambito del piano Cosmic Vision dell'Agenzia, con l'obiettivo di un lancio nei primi anni del prossimo decennio. "Ci aspetta una nuova era nell'esplorazione del nostro 'vicino' più prossimo, ma estremamente diverso, nel sistema solare" afferma Günther Hasinger, Direttore per la Scienza dell'Esa.

"Sommato alle missioni su Venere recentemente annunciate dalla Nasa, avremo un programma scientifico estremamente completo su questo enigmatico pianeta entro il prossimo decennio" sottolinea Hasinger. Domanda chiave nella scienza planetaria è perché, nonostante sia più o meno della stessa dimensione e composizione, il nostro vicino "di casa" nel Sistema Solare interno abbia sperimentato un cambiamento climatico così significativo: invece di essere un mondo abitabile come la Terra, Venere ha infatti un'atmosfera tossica ed è avvolto da spesse nubi ricche di acido solforico.

Molte le domande che gli scienziati vorrebbero chiarire sul pianeta 'gemello' della Terra. A cominciare da quale storia ha segnato Venere per arrivare a questo stato e se questo potrebbe preannunciare il destino della Terra se anch'essa dovesse subire un disastroso effetto serra. Ma Venere è ancora geologicamente attivo? E potrebbe aver ospitato un tempo un oceano e persino aver dato sostentamento a forme di vita? Cosa si può imparare sull'evoluzione dei pianeti terrestri in generale, man mano che scopriamo altri esopianeti simili alla Terra?. Sono queste le domande aperte dalla scienza. E l'innovativo insieme di strumenti di EnVision affronterà questi grandi temi.