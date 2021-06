Pringles Collabora Con I Football Freestyler Europei E Da' Il Via All'estate Del Calcio

10 giugno 2021 a

- - Pringles dà il via all'estate dello sport con una campagna Europea dedicata al calico

- Il leggendario marchio di snack ha collaborato con i football freestyler di tutta Europa, Italia compresa

MILANO, 10 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Pringles dà il via all'estate dello sport con una campagna Europea dedicata al calcio. Per l'occasione, il leggendario marchio di snack ha collaborato con i football freestyler di tutta Europa, Italia compresa.

I freestyler inventeranno nuovi tricks di calcio usando l'iconico tubo di Pringles, rigorosamente vuoto, condividendo video divertenti sul proprio account TikTok. I freestyler lanceranno una sfida social invitando appassionati di calcio, sostenitori dello sport e tutti gli utenti a riprodurre i loro trucchi calcistici e battere il loro record. Chi decide di cogliere la sfida può anche dare spazio alla propria creatività inventando nuovi tricks.

In Italia, Pringles collabora con Ivan Squillaci, football freestyler, mental coach e creator di TikTok e Kristin Carrer, giocatrice professionista dello Juventus Football Club e creator di TikTok. Entrambi i freestyler pubblicheranno i loro tricks calcistici sui propri profili TikTok a partire dall'11 Giugno, in concomitanza con l'inizio dell'estate dello sport.

Il brand promuove un'esperienza calcistica divertente e inclusiva: per essere coinvolti nella campagna è sufficiente riprodurre i tricks calcistici pubblicati da Ivan e Kristin – o inventarne di nuovi – in un video e condividerlo sul proprio account TikTok taggando #Pringoooals. Tutti sono invitati a partecipare, ciò che serve è un paio di scarpe sportive e l'iconico tubo di Pringles.

A commento della campagna Elisa Tudino, Marketing Activation Lead di Kellogg Italia, ha detto: "Siamo davvero entusiasti di questa campagna e attendiamo con ansia di vedere tutti i fan di Pringles provare i trucchi di Ivan e Kristin. L'obiettivo di Pringles è quello di mettere il divertimento al primo posto e coinvolgere più persone possibili con il freestyle, dagli appassionati del calcio ai sostenitori dello sport ma anche tutti coloro che vogliono divertirsi. Spero che i fan di Pringles colgano la sfida dando il meglio di sè e godendosi l'estate del calcio".

Oltre a collaborare con i freestyler di calcio per celebrare l'estate dello sport, il brand sta anche riportando ai suoi fan i popolari gusti Doner Kebab e Pulled Pork Burger. I sapori in edizione limitata sono disponibili nei principali ipermercati, discount, Autogrill ed altri punti vendita autostradali.

Per imparare a padroneggiare i trucchi calcistici dei freestyler Italiani visita il profilo TikTok di Ivan Squillaci e Kristin Carrer.

Per ulteriori informazioni sulla campagna calcistica di Pringles, visita https://www.pringles.com/it/home.html

