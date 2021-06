Premio Strega: Mastella, 'è per noi un modo per scommettere sul futuro'

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - La selezione della cinquina del premio Strega a Benevento è un modo con cui la città "scommette sul futuro, si apre ad una sorta di cammino della speranza non tanto da Roma a Benevento, ma da Benevento verso altre località. Insieme al Goncour il premio Strega è tra i premi prestigiosi che esistano nel paesaggio mondiale e non soltanto europeo. Il fatto che Benevento vi partecipi è una forma di promozione che scommette sul futuro e riapre alla speranza". Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in occasione della selezione la cinquina del premio Strega che quest'anno, per la prima volta, si svolge a Benevento, presso il Teatro Romano per la festa dei 75 anni del riconoscimento letterario.