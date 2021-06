Marina: Mattarella, 'risorsa preziosa per il Paese, significativo il contributo nella pandemia' (2)

10 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "In questi difficili mesi di pandemia il supporto fornito dalla Marina al sistema sanitario nazionale è stato prezioso, e ha contribuito in maniera significativa, in concorso con le Forze armate sorelle, a fronteggiare la grave emergenza sanitaria. Umanità e professionalità caratterizzano l'operato dei marinai d'Italia, risorsa preziosa del Paese", sottolinea ancora Mattarella.

"A tutto il personale della Marina e ai loro familiari rinnovo il ringraziamento per la dedizione espressa, mentre rivolgo un pensiero di omaggio alla bandiera della Forza Armata, testimone dei suoi valori e delle sue tradizioni. Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!", conclude il capo dello Stato.