Lotteria scontrini, estrazioni 10 giugno: codici vincenti e premi

(Adnkronos) - Sono stati estratti gli scontrini che si aggiudicano i premi nel quinto concorso mensile della lotteria degli scontrini.

Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell'acquirente sia alla partita Iva dell'esercente. Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria e in assenza di Pec la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

I premi vanno quindi reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita, altrimenti vengono riassegnati.