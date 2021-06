Libri: dal 14 al 17 giugno l'edizione online del Bologna Children's Book Fair (8)

10 giugno 2021 a

(Adnkronos) - La 55esima Mostra Illustratori; una personale dell'illustratrice svizzera Albertine, vincitrice del premio H.C. Andersen 2020 e autrice della copertina dell'Annual Illustrators; la mostra di illustrazione internazionale sugli artisti che hanno raccontato ai più piccoli l'opera di Dante; Jackets Off! una mostra dedicata alle copertine editoriali curata da BBPlus; la nuova edizione di Eccellenze Italiane; le prime tre edizioni de Il Bambino Spettatore; l'esposizione della visual identity BCBF 2021, realizzata da Jean Mallard sotto la guida di Chialab,; la personale di Sarah Mazzetti, vincitrice della decima edizione del Premio Internazionale d'Illustrazione Bologna Children's Book Fair – Fundación SM.

Nel 2021 torna online anche la Bologna Licensing Trade Fair, con una serie di novità per il pubblico di professionisti. Prima fra tutte, il lancio del Global Rights Exchange Licensing, ovvero uno spazio interamente dedicato a property e marchi e alla loro evoluzione in termini consumer products, publishing e audiovisivo sulla piattaforma BCBF. Altri contenuti di questa edizione, accessibili gratuitamente dai professionisti del settore, saranno gli incontri online con i protagonisti del settore, oltre alla sezione Papers, che conterrà dossier e approfondimenti su temi specifici, come il retail, il fashion, e l'evoluzione dei contenuti per bambini in un periodo particolarmente “sfidante” come quello attuale.