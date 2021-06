Libri: dal 14 al 17 giugno l'edizione online del Bologna Children's Book Fair (7)

10 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Il programma online vede protagonisti i grandi premi internazionali della fiera. Annunci, incontri, dibattiti per il BOP - Bologna Prize for the Best Publishers of the Year, organizzato da Bologna Children's Book Fair e Aie – Associazione Italiana Editori in collaborazione con IPA – International Publishers Association; il BolognaRagazzi Award con la categoria speciale 2021 dedicata alla Poesia e il nuovo premio BolognaRagazzi CrossMedia Award, iniziativa anch'essa realizzata nell'ambito di Aldus Up.

Tra i premi, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi con la novità̀ dell'aggiunta della nuova categoria 8+, dagli 8 ai 10 anni, e l'annuncio del nuovo premio al miglior libro d'esordio; i premi per i giovani illustratori: per gli under 35 della Mostra Illustratori Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children's Book Fair – Fundación SM, per gli under 30 'Ars in fabula – Grant Award'; il concorso di traduzione In Altre Parole, dedicato all'arabo, in omaggio alla partecipazione di Sharjah Guest of Honor; istituito da Bologna Children's Book Fair in collaborazione con il Centro di Ricerca in Letteratura per l'Infanzia dell'Università̀ di Bologna (CRLI), il Premio Poesio dedicato alla più innovativa e originale tesi di Laurea italiana in Letteratura per l'infanzia. Infine, il XII Concorso Internazionale di Illustrazione e Design di Libri Image of the Book, organizzato dall'Agenzia Federale per la Stampa e le Comunicazioni russa, in cooperazione con l'Associazione degli Illustratori e Designers di Libri della Moscow Union of Artists.

La piattaforma BCBF Galleries, la galleria d'arte virtuale creata lo scorso anno per la prima edizione online di BCBF e attiva lungo tutto l'anno con diverse mostre di illustrazione e di libri illustrati, ospiterà per quest'edizione dieci mostre.