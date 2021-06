Libri: dal 14 al 17 giugno l'edizione online del Bologna Children's Book Fair (3)

10 giugno 2021 a

(Adnkronos) - “Il programma online della prima edizione di BolognaBookPlus -̀sottolinea Guest Director BBPlus Jacks Thomas - è pensato per dare voce al settore editoriale globale nella sua meravigliosa resilienza, creatività̀ e innovatività̀. Un giorno - che tutti speriamo caldamente arrivi presto - potremo ripensare a questo periodo come a una fase di reset che ha scompigliato le carte alla nostra industria che, come sempre, riflette così accuratamente il mondo intero. Dal momento che tutti i paesi, dalla A alla Z, così come il più̀ ampio ecosistema industriale sono rappresentati, speriamo di ricavare importanti lezioni e una dose di ottimismo per la prossima fase, e sono felice che così tante persone fantastiche stiano contribuendo con la loro esperienza e saggezza al dibattito in corso”.

La piattaforma online dedicata esclusivamente allo scambio internazionale di diritti e alla distribuzione e licensing di contenuti BCBF Global Rights Exchange - GRE, realizzata in collaborazione con PubMatch nel contesto di Aldus Up – European Book Fairs Network, progetto co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Creative Europe, è stata in questi mesi completamente rinnovata, con nuove funzioni che la rendono uno strumento utile al servizio dell'editoria per ragazzi a 360 gradi, lungo tutto l'anno.

È riservata agli espositori registrati per BCBF negli anni 2019, 2020 e 2021 e offerta gratuitamente fino al 31 dicembre 2021, ed è aperta a visitatori del comparto professionale: editori, agenti, scout, sviluppatori, licensees, licensors, produttori audio e tv che possono contattare gli oltre 1000 espositori partecipanti attraverso le nuove funzionalità: chat con traduzione e instant video meetings. Il Gre offre da quest'anno anche la nuova sezione Bltf dedicata al business delle property per bambini e ragazzi, alla quale partecipano gli espositori e i visitatori del salone tematico di BCBF Bologna Licensing Trade Fair.