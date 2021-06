In partenza la seconda edizione di Ecommerce Heroes Il Master full time per diventare Ecommerce Manager

10 giugno 2021 a

Bologna, 10 giugno 2021. Dopo il successo della prima edizione, che vede i futuri Ecommerce Manager impegnati nel percorso di formazione targato Ecommerce School, la scuola ha aperto le candidature per la seconda edizione.

Ecommerce Heroes è il primo Master in Italia dedicato ai giovani per diventare Ecommerce Manager, un corso intenso con grande enfasi sulla parte pratica.

Come è strutturato il Master?

Si tratta di un percorso di 10 mesi, con 4 mesi di formazione attraverso oltre 186 ore di lezioni online on demand e decine di ore in sessioni verticali con specialisti di Ecommerce School.

Un vero e proprio corso ecommerce che tocca tutti gli argomenti che devi conoscere per diventare un Ecommerce Manager.

Dopo la formazione, gli “Heroes” svolgeranno 6 mesi di stage in cui mettere in pratica quanto imparato nella “Ecommerce Challenge”.

I docenti del corso, Francesco Chiappini e Marco Biasin, reputano i mesi di stage fondamentali per formare un Ecommerce Manager competente.

Per questo gli studenti parteciperanno alla “Ecommerce Challenge”, una sfida in team durante la quale si occuperanno di creare un Ecommerce da zero oppure ottimizzare i processi di un ecommerce già operativo.

Si tratta di un'opportunità unica per i giovani di lavorare a progetti Ecommerce reali con il supporto di professionisti del settore.

Questa offerta è la vera differenza tra Heroes e un altro corso di formazione, ed è resa possibile grazie alla competenza dei professionisti all'interno di Ecommerce School, la prima scuola di formazione imprenditoriale in Italia nel mondo Ecommerce.

Durante il Master, inoltre, Heroes mette a disposizione due servizi aggiuntivi:

• - Placement aziendale: mettendo in contatto gli studenti con le aziende partner

• - Personal Brand Booster: un laboratorio per costruire e rendere autorevole sul mercato il proprio personal brand

Per garantire la qualità didattica e l'attività di mentorship durante lo stage, i posti disponibili sono solo 10.

I feedback degli attuali Heroes

I partecipanti alla prima edizione sono soddisfatti del loro percorso fino a questo momento. La testimonianza arriva tramite il video che raccoglie la loro voce sul sito di Ecommerce Heroes, di cui riportiamo alcuni passaggi:

“Ecommerce Heroes è il mio salto di qualità nel mondo del lavoro, il kick-off della mia carriera” (Annamaria)

“Heroes è una grandissima occasione di crescita, ho la possibilità di confrontarmi con i migliori professionisti del settore” (Serena)

“Heroes per me è Esperienza. Esperienza di persone che lavorano nel settore da tanti anni” (Emanuele)

Perché questo Master?

Durante la pandemia l'ecommerce ha avuto un'accelerazione mai vista, accendendo i riflettori sulle figure necessarie per gestire al meglio uno store online.

Non a caso, oggi, l'Ecommerce Manager è uno dei lavori più ricercati sul mercato.

Lo confermano le centinaia di posizioni aperte su portali dedicati al lavoro come LinkedIn, Monster e Indeed.

Per rispondere a queste domande è necessario avere competenze ed esperienza, quello che Ecommerce Heroes vuole offrire ai suoi corsisti.

