Governo: Castagna, 'bene riforme, giustizia e Pa foriere investimenti'

10 giugno 2021

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - "Spendere i fondi del Recovery non sarà facilissimo e sono benvenute le quattro grandi riforme che accompagneranno questa enorme spesa. E' la prima volta che forse nel nostro Paese ci sono delle riforme che saranno accompagnate anche da una notevole capacità di spesa". Lo dice l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, durante un evento, citando riforme in "settori importantissimi" come la pa e la giustizia, che "diventano foriere di nuovi investimenti".