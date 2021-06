Europei: Spagna, Luis Enrique, 'non c'è ancora piano vaccini per la squadra'

10 giugno 2021 a

Roma. 10 giu. (Adnkronos) - "Questo è qualcosa che stanno esaminando i medici e per quanto ne so non c'è ancora un piano di vaccinazione per la squadra". Queste le parole del Ct della Spagna, Luis Enrique, in conferenza stampa alla vigilia di Euro 2020, in merito alla mancata vaccinazione dei giocatori della Roja che prenderanno parte all'Europeo. Sulla positività di Busquets e Llorente, l'ex tecnico del Barcellona ha aggiunto: "non sentivamo che avremmo avuto casi positivi perché il nostro protocollo era così severo, ma appena è successo abbiamo creato subito un Piano B".