Europei: Mancini, 'vogliamo dare soddisfazioni agli italiani e farli divertire'

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Ora che la situazione sta volgendo al meglio, è tempo di tornare a dare soddisfazioni agli italiani. Sarà il nostro obiettivo: far divertire le persone anche se per novanta minuti. Sarà un momento bello per tutti". Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia dell'esordio europeo contro la Turchia.

"Cercheremo di fare del nostro meglio, la prima gara è la più difficile ma come abbiamo già detto dovremo essere liberi mentalmente -aggiunge il ct-. Dobbiamo pensare al lavoro e a divertirci. La mia lettera sui social era per gli sportivi, per gli italiani: tutto il paese, anche chi non s'intende di calcio, segue ugualmente la nazionale. Saremo tutti coinvolti".