10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Pellegrini? Dispiace come giocatore e come ragazzo, è triste lasciare l'Europeo così all'ultimo giorno. Ieri in allenamento stava benissimo. E' un grande dispiacere per tutti". Lo dice il ct azzurro in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio europeo contro la Turchia in merito al forfait di Lorenzo Pellegrini.