Europei: CR7, 'ho le stesse motivazioni del 2004'

Lisbona, 10 giu. - (Adnkronos) - "Arrivo a Euro 2020 tanto motivato quanto lo ero al mio primo Europeo nel 2004. Non vale la pena fare pronostici e promettere titoli, ciò che posso promettere è che entreremo sempre in campo per vincere". Così il fuoriclasse della Juventus e della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo alla vigilia del campionato europeo. "Le aspettative sono alte perché siamo i campioni in carica, siamo tra le nazionali favorite. Rispettiamo ogni squadra, in un Europeo non ci sono mai gare facili", aggiunge CR7 nel corso di un'intervista concessa alla rivista della Federcalcio portoghese.