Europei: Aurora (The Jackal), 'fatti Partita del Cuore gravi, Nazionale è integrazione'

Napoli, 10 giu. (Adnkronos) - “Quello che è successo alla Partita del Cuore è grave e non torno sull'argomento”. Così Aurora Leone, dei ‘The Jackal', in merito alle presunte frasi sessiste pronunciate da Gianluca Pecchini, dirigente della Nazionale italiana Cantanti, alla vigilia della Partita del Cuore, e che hanno portato alle dimissioni di Pecchini stesso.

Quanto alle partite della Nazionale, che il gruppo comico napoletano commenterà su RaiPlay a partire da domani sera nella trasmissione ‘Europei a casa The Jackal', Aurora aggiunge che "ciò che importa degli Eeuropei non è l'aggettivo maschile o femminile, ma il concetto di Nazionale, che riporta come nessun altro a quello di integrazione. Questa è la parte seria – conclude – Per il resto siamo bravi a fare ironia e ne faremo tanta”.